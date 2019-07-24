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Kahramanmaraş'ta polise ateş açan şahıs yakalandı

'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve polise ateş açan Hasan Y., "Alkollüydüm normalde olsa yapmazdım. Pişmanım" dedi.

DHA | 24.07.2019 - 12:25..
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Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, dün gece şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak, polisin 'dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında Hasan Y. olduğu ortaya çıkan sürücü, otomobilden inip av tüfeği ile polislere ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, polis otosuna isabet etti. Hasan Y. ise yaya olarak kaçmaya devam etti. Ancak kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

"ALKOLLÜYDÜM, PİŞMANIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yörük Selim Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hasan Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Olay anında alkollüydüm, pişmanım. Normalde olsa yapmazdım." dedi.  Hasan Y. adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta polise ateş açan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta polise ateş açan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta polise ateş açan şahıs yakalandı

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