Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Malatya Caddesi üzerinde karşılaşan M.K. ile Gani Aydın (29) ve Musa Aydın (31) arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma, bir anda kavgaya döndü.

ART ARDA TETİĞE BASTI

Bu sırada silahını çeken M.K., art arda tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşunlar, Musa ve Gani Aydın’ın vücutlarının değişik yerlerine isabet etti. Yaralılar, kanlar içerisinde yere yığılırken; şüpheli M.K. olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALANAN KİŞİ KURTARILAMADI

Yaralılar, özel araçlarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Musa Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Gani Aydın ise Acil Servis'teki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayın ardından hastanede geniş güvenlik önlemi alındı.