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Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri barajı geçemedi

Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu,YKS sınavında barajı geçemeyince tercih yapamadı.

İHA | 29.07.2019 - 15:19..
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nu muhabirin YKS'ye giren yapışık ikizlere "Ayrı ayrı sınıflarda mı girdiniz?" sorusunu sormasıyla tanıyoruz.

150 PUAN BARAJINI GEÇEMEDİLER

Türkiye'de sınava giren tek siyam ikizleri olmaları nedeniyle, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından herkesin gözü siyam ikizlerinin üzerine çevrildi. YKS tercihlerinde bugün son güne girilirken siyam ikizleri Ayşe 141, Sema ise 140 aldı. 150 puan barajını aşamadıkları için tercih yapamayan siyam ikizlerinin çok üzgün oldukları bildirildi.

Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri barajı geçemedi ViDEO

İLAHİYAT FAKÜLTESİNİ KAZANMAK İSTİYORLARDI

İkizler, Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde üniversite sınavına girmiş, hedeflerinin ilahiyat fakültesini kazanmak olduğunu açıklamışlardı.

Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru

Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri barajı geçemedi

Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri barajı geçemedi

Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri barajı geçemedi

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