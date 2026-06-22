Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikası yangınının bilançosu: 17 milyon euro

Kahramanmaraş’ta 13 Haziran akşamı bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangının ardından yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Üretim bölümünde başlayan ve kısa sürede yayılan yangının büyük maddi kayba yol açtığı belirlendi.

YANGIN ÜRETİM BÖLÜMÜNDE BAŞLADI

Ferhuş Mahallesi’nde bulunan günlük 50 ton üretim kapasiteli tekstil fabrikasında, ilk belirlemelere göre yangın, üretim hattında bulunan “Open-End” makinesindeki teknik arıza sonrası çıktı.

Alevler kısa sürede fabrikanın üretim alanını sararken, çalışanlar hızla tahliye edildi.

68 PERSONEL VE 28 ARAÇLA MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 68 personel ve 28 araçla müdahale eden ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı.

Yangında biri itfaiye eri olmak üzere 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

FABRİKADA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Yangının ardından fabrikanın üretim bölümünde ciddi tahribat meydana geldi. Yapılan incelemelerde binanın büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte zararın boyutu da netleşti.

17 MİLYON EUROLUK EKONOMİK KAYIP

Yetkililerin değerlendirmesine göre yangının yol açtığı toplam zarar yaklaşık 17 milyon euro olarak hesaplandı. Bu rakam, bölgedeki en yüksek sanayi yangını zararlarından biri olarak kayıtlara geçti.

SİGORTA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmada ortaya çıkan bir diğer önemli detay ise fabrikanın sigorta durumu oldu. Yangından kısa süre önce sigorta poliçesinin sona erdiği ve tesisin olay anında sigortasız olduğu belirlendi.

Bu durumun, oluşan büyük zararın karşılanması sürecini zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemeler devam ederken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Fabrikanın yeniden faaliyete geçme sürecine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.