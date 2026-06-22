Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis operasyonunda 38 tutuklama

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Yasa dışı operasyonları hız kesmiyor.

Son dönemde giderek artan yasa dışı bahis şebekelerini çökertmek için etkili soruşturmalar yürütülüyor.

İncelemeler sonucu ilişki trafikleri tespit edilen şebeke üyelerine operasyonlar düzenleniyor.

114 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı.

Operasyonda, hesaplarında 114 milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelir ile para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.