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Kaliforniya'daki yangınlarda can kaybı artıyor: 81 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan yangınlarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

AA | 21.11.2018 - 08:59..
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Kaliforniya'nın kuzeyinde, 8 Kasım'da başlayan ve eyalet tarihinin en ölümcülü olarak nitelendirilen yangında, bilanço her geçen gün artıyor.

Kaliforniya'daki yangınlarda can kaybı artıyor: 81 ölü

ÖLÜ SAYISI 81'E ÇIKTI

Yetkililer, iki kişinin daha cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından, ölü sayısının 81'e çıktığını açıkladı.

Yaklaşık 700 kişiden ise haber alınamazken, yangınlarda 12 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve 61 bin 107 hektarlık alan kül oldu.

Kaliforniya'daki yangınlarda can kaybı artıyor: 81 ölü

YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Öte yandan, yangınlarda evlerini kaybeden çok sayıda kişi şimdi ise Kaliforniya'da etkili olan şiddetli yağışla mücadele ediyor.

Kaliforniya'daki yangınlarda can kaybı artıyor: 81 ölü

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