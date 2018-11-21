Kaliforniya'daki yangınlarda can kaybı artıyor: 81 ölü

Kaliforniya'nın kuzeyinde, 8 Kasım'da başlayan ve eyalet tarihinin en ölümcülü olarak nitelendirilen yangında, bilanço her geçen gün artıyor.

ÖLÜ SAYISI 81'E ÇIKTI

Yetkililer, iki kişinin daha cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından, ölü sayısının 81'e çıktığını açıkladı.

Yaklaşık 700 kişiden ise haber alınamazken, yangınlarda 12 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve 61 bin 107 hektarlık alan kül oldu.

YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Öte yandan, yangınlarda evlerini kaybeden çok sayıda kişi şimdi ise Kaliforniya'da etkili olan şiddetli yağışla mücadele ediyor.