Kaligrafi nedir

Uzak Doğu'dan Asya’ya ve daha sonra da günümüze taşınan, çağımızın en estetik yazı birimi olarak nitelendireceğimiz kaligrafi ile yazılar süslenerek kusursuz bir şekilde yazılmaktadır.

GÜZELLİĞİ İNCE DETAYLARDA GİZLİ

Pek çok davetiyeden, süslemeli eşyalara kadar her bir detay kaligrafi sanatı ile şekillenmektedir.

Dik ve yatay çizgiler estetiksel bir biçimde şekillenerek davetiye, sertifika, diploma, güvenlik kartları ve porselen ürünlerin üzerine işlenmektedir.

UZUN MESAİ GEREKTİRİR

Tamamen el yeteneği olan kaligrafiyi, herkes kolay kolay yapamamaktadır. Harf boyutlarının aynı olması ve yazıya simetrik görüntünün en iyi şekilde verilmesi gerekir.

GÜZEL YAZI YAZMA SANATI

Tamamen hayal gücü ve asimetrik becerilere sahip olan kaligrafi güzel yazma sanatı, ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan konuların başında gelmektedir.

Çevremizde her bir davetiye ve belgeler üzerinde görmüş olduğumuz yazı stili kaligrafi sanatından esinlenerek yapılmaktadır.