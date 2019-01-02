taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3708
Euro
6.1404
Altın
1286.25
Borsa
89696.27
Gram Altın
222.268

Kallavi nedir

Kallavi, Osmanlı İmparatorluğu'nda görev yapan sadrazamların kavuklarına verilen addır.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

"Yap, şöyle kallavi bir kahve de içelim." türünde cümleleri. arkadaş ortamlarında ya da misafirliklerde sıkça duyarız.

Böyle bir söz kahve için neden söylenmiş bilinmez ama, bildiğimiz sadrazamların kavuğuna kallavi denmesi.

KALLAVİ

Kallavi; eskiden sadrâzam ve vezirlerin giydikleri, iyi cins, yumuşak ve hafif keçeden yapılmış, üstüne çok ince Hint tülbendi sarılı, ön kısmında 4 parmak eninde meyilli sırma bir harç dikili, 40 santim kadar yükseklikte, üstü dar, altı geniş ve dört köşeli, içinde başın yerleşeceği bir yuva bulunan büyük kavuktur.

Kallavi nedir

TEMSİL ETTİĞİ GÜÇ

Kallavi, heybetli bir kavuk ve temsil ettiği güç, efsane; o yüzden çok sağlam anlamında kullanıyor.

Devleti temsil eden ve padişahın sağ kolu olan sadrazamın gücünü ve asaletini göstermek bakımından kallavi kelimesi, kavuğa uygun görülmüş.

Kallavi nedir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muskat nedir

Muskat nedir

0
Hayvan evlat edinmek nedir

Hayvan evlat edinmek nedir

9
Yaz güneşi cildinize iz bırakmasın diye 15 öneri

Yaz güneşi cildinize iz bırakmasın diye 15 öneri

0
Miyom nedir

Miyom nedir

0
Guarana nedir

Guarana nedir

0
Nükleer santral nedir

Nükleer santral nedir

2
İstimbot nedir

İstimbot nedir

1
[+] Görüş bildir