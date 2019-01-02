Kallavi nedir

"Yap, şöyle kallavi bir kahve de içelim." türünde cümleleri. arkadaş ortamlarında ya da misafirliklerde sıkça duyarız.

Böyle bir söz kahve için neden söylenmiş bilinmez ama, bildiğimiz sadrazamların kavuğuna kallavi denmesi.

KALLAVİ

Kallavi; eskiden sadrâzam ve vezirlerin giydikleri, iyi cins, yumuşak ve hafif keçeden yapılmış, üstüne çok ince Hint tülbendi sarılı, ön kısmında 4 parmak eninde meyilli sırma bir harç dikili, 40 santim kadar yükseklikte, üstü dar, altı geniş ve dört köşeli, içinde başın yerleşeceği bir yuva bulunan büyük kavuktur.





TEMSİL ETTİĞİ GÜÇ

Kallavi, heybetli bir kavuk ve temsil ettiği güç, efsane; o yüzden çok sağlam anlamında kullanıyor.

Devleti temsil eden ve padişahın sağ kolu olan sadrazamın gücünü ve asaletini göstermek bakımından kallavi kelimesi, kavuğa uygun görülmüş.