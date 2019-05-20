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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: 2 yaralı

Çatalca’da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, üzerinde traktör bulunan bir çekiciye çarparak durabildi.

İHA | 20.05.2019 - 09:22..
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İstanbul’dan Çatalca istikametine giden A.T., aracıyla seyir halindeyken Ferhatpaşa mevkiinde kalp krizi geçirdi.

KAZA SONRASI YARDIM BEKLEDİLER

Aracının direksiyon hakimiyetin kaybeden sürücü, o sırada sağ şeritte seyir halinde olan oto kurtarıcı aracına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle oto kurtarıcının üzerinde bulunan traktör de yola devrildi. Oto kurtarıcı aracının sürücüsü ve yanındaki arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer sürücü aracının içinde yardım bekledi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: 2 yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Vatandaşlar tarafından aracın içerisinden çıkarılan A.T.’nin, kalp krizi geçirdiği anlaşılınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, A.T.’ye ilk müdahaleyi yaptı.

Kalp krizi geçiren sürücü çekiciye çarptı: 2 yaralı ViDEO

DURUMU İYİ

Daha sonra ambulans ile Çatalca Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücünün, durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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