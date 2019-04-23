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Kamışlı'da teröristler tünel inşasını sürdürüyor

PKK/YPG'li teröristlerin, kazdıkları hendeklere 'U' şeklinde beton bloklarla tünel yapımı devam ediyor.

DHA | 23.04.2019 - 18:19..
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Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı ilçesinde PKK/YPG'li teröristler, kış aylarında hendek kazdı. Teröristler, daha sonra kazdıkları hendeklere 'U' şeklindeki beton bloklarla tünel yapmaya başladı.

Kamışlı'da teröristler tünel inşasını sürdürüyor

BETON BLOKLARI TOPRAKLA ÖRTÜYORLAR

TIR'larla Kamışlı'ya getirilen 'U' şeklindeki beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleriyle toprakla örtülüyor.

Kamışlı'da teröristler tünel inşasını sürdürüyor

Teröristlere gönderilen beton blokların, hendeklere yerleştirilmeye devam edildiği bugün de Nusaybin'den görüldü.

Kamışlı'da teröristler tünel inşasını sürdürüyor



Kamışlı'da teröristler tünel inşasını sürdürüyor



Kamışlı'da teröristler tünel inşasını sürdürüyor



Kamışlı'da teröristler tünel inşasını sürdürüyor

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