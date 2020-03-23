taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5369
Euro
6.9986
Altın
1497.97
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.062
Bitcoin
40138.15

Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek

AA | 23.03.2020 - 00:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ

Buna dair usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan, taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek. Bu belirleme yetkisi devredilebilecek.

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

UZAKTAN VE DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞANLAR EŞİT OLACAK

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak, hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olacak.

Daha önce, Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.

İlginizi Çekebilir
Hazine taşınmazları üzerindeki yerlerden kira alınmayacak
Kurum, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira alınmayacağını duyurdu.
Diyanet İşleri defin işlemlerine ilişkin açıklama yaptı
Diyanet İşleri, salgın hastalık durumlarında cenaze üzerine uzaktan su tutularak yıkanabileceği ve ceset torbası veya tabut ile defnedilmesinin caiz olduğunu söyledi.
Erdoğan Miraç gecesini tebrik eden vatandaşı aradı
Erdoğan, kendisinin Miraç Kandili'ni dün mesajla tebrik eden bir vatandaşı telefon ile arayarak hal hatır sordu.
Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Filistin Başbakanı, koronaya karşı tedbir amaçlı sokağa çıkma yasağı getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
0
Ulusal Süt Konsey: Süt fiyatları değil, üretim artacak
Ulusal Süt Konsey: Süt fiyatları değil, üretim artacak
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir