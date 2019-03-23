Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksayar Hacılar Harmanı Mahallesi toptancılar sitesi kavşağında meydana gelen olayda, Aydın Çetinkaya (45) yönetimindeki 68 DT 563 plakalı kamyon, kavşakta Murat Aygüner'in (37) kullandığı 68 HL 534 plakalı otomobille çarpıştı.

Kamyon ve otomobil, çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak durabildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Aygüner, eşi Sultan Aygüner (29), çocukları Ecrin Aygüner(4), Ahmet Aygüner(8) ve Durdane Aygüner (11) yaralandı. Kamyon şoförü Çetinkaya da kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Murat Aygüner'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.