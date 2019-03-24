Kamyon ve tır çarpıştı, 2 kişi yaralı

Antalya Sandıklı’nın Taşlıbayır mevkiinde, Afyonkarahisar’dan Antalya istikametine giden yabancı plakalı kapalı kasa tır, önünde seyreden soğan yüklü kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kamyon şarampole devrilirken, kazada yaralanan 2 sürücü, 112 ekipleri tarafından ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOL 40 DAKİKA TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza yerine gelen polis ekiplerinin çağırdığı kurtarıcılar ve Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekipleri, yola saçılan soğan çuvallarını temizleyerek 40 dakika kapalı kalan Afyonkarahisar Antalya karayolunu yeniden trafiğe açtı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.













