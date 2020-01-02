Kamyoncular takograf uygulaması nedeniyle TEM'i kapattı

Dijital takograf uygulamasına karşı çıkan bir grup kamyoncu, TEM otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkiinde kamyonlarıyla Ankara istikametinde yolu kapattı.

Ankara istikametinde, uzun araç kuyrukları oluştu.

POLİS İKNA ETTİ, YOL AÇILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler korna çalan nakliyecileri ikna ederek, kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Otoyolda oluşan uzun araç kuyruğu, yolun açılmasından sonra normale döndü. Yeterli park alanlarının bulunmaması ve dijital takograf zorunluluğunu protesto ettiklerini belirten nakliyeciler, yetkililerden çözüm yolu bulunmasını istedi.