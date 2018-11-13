taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.461
Euro
6.14355
Altın
1203.15
Borsa
92017.17
Gram Altın
211.455

Kamyonet kullanan 12 yaşındaki çocuğun dedesi ceza aldı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, kamyonet kullanan, 12 yaşındaki A.D.'nin araç sahibi dedesi Hacı D.'ye 2 bin 18 lira para cezası kesildi.

DHA | 13.11.2018 - 10:05..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Olay, cumartesi günü, Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuğun, trafiğin yoğun şekilde işlediği caddede çift kabin kamyonet kullandığını görenler şaşırdı.

Kamyonet kullanan 12 yaşındaki çocuğun dedesi ceza aldı

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Çocuk, kamyonetle bir iş yerinin önüne geldikten sonra indi ve bir süre sonra tekrar kamyonete binip, emniyet kemerini takmadan hızla iş yerinin önünden uzaklaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri kısa sürede aracın plakasını belirledi. Ekipler aracın Hacı D.'ye ait olduğunu tespit etti.

Kamyonet kullanan 12 yaşındaki çocuğun dedesi ceza aldı

PARA CEZASI KESİLDİ

Hacı D.'nin adresine giden jandarma görüntülerdeki aracı buldu. Aracı, Hacı D.'nin torunu A.D. kullandığı belirtildi. Hacı D.'ye, 'ehliyetsiz araç kullandırtmaktan' 2 bin 18 lira para cezası kesildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

34
Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı liderlere dinletildi

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı liderlere dinletildi

48
AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

102
Kuzey Kore'nin 13 gizli füze tesisinin yeri tespit edildi

Kuzey Kore'nin 13 gizli füze tesisinin yeri tespit edildi

26
ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

20
Kerkük petrolünde tek seçenek Türkiye

Kerkük petrolünde tek seçenek Türkiye

26
Erdoğan ile Trump Halkbank'ın durumunu konuştu

Erdoğan ile Trump Halkbank'ın durumunu konuştu

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM