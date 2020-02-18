Kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı

İstanbul-İzmir otobanı Bursa mevkiinde, İzmir istikametine seyir halinde olan 16 KAS 32 plakalı kamyonetin lastiği patladı.

YARDIMA GELDİLER

34 AIU 319 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Başer (30) ve yanındaki arkadaşları da çalıştıkları firmaya ait kamyonetin lastiğini değiştirmek için yardıma geldi.

KAMYONET İLE TIR ARASINA SIKIŞTILAR

Başer ve yanındakilere, lastiği değiştirdikleri sırada onları fark etmeyen 16 JFP 23 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Başer ve yanındaki bir kişi kamyonet ile tırın arasında sıkıştı.





OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sıkışan 2 kişi bulundukları yerden sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken, Başer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 3 yaralı hastaneye sevk edildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri kaza mahalinde geniş güvenlik önlemleri alırken, otobanda uzun kuyruklar oluştu. Kazaya sebep olan tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.



