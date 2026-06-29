Kamyonlarda çift tekerlek kullanılmasının sebebi buymuş

Yollarda sıkça karşılaştığımız ağır vasıtaların arka kısımlarındaki çift tekerlek düzeni, tesadüfen seçilmiş bir tasarım değil.

Ağır yüklerin güvenle taşınması ve sürücülerin zorlu anlarda kontrolü kaybetmemesi için bu ikili sistem adeta hayat kurtarıcı bir rol oynuyor.

Yükü paylaştırarak basıncı azaltıyor

Kamyonlar onlarca ton ağırlığında yük taşıyabiliyor. Eğer bu koca ağırlık tek bir lastiğe binseydi, hem lastik hem de aracın aks sistemi kısa sürede pes ederdi.

Çift tekerlek sistemi sayesinde bu devasa ağırlık iki lastik arasında paylaştırılıyor, böylece yere uygulanan basınç azalıyor ve yük daha geniş bir alana yayılıyor.

Virajlarda güvenlik ve lastik ömrü

Bu sistemin en büyük avantajlarından biri ise denge. Özellikle viraj alırken veya ani bir manevra yapmanız gerektiğinde, çift tekerlek sayesinde araç daha az savruluyor ve yola çok daha sıkı tutunuyor.

Ayrıca yükün iki lastik arasında paylaşılması, her bir lastiğin daha az yorulmasını sağlıyor. Bu da hem lastik ömrünü uzatıyor hem de aracın diğer parçalarının (aks, rulman, süspansiyon) daha uzun süre sağlam kalmasına yardımcı oluyor.

Lastik patlarsa ne olur?

Çift tekerlek sisteminin belki de en önemli güvenlik artısı, bir lastik patladığında ortaya çıkıyor. Eğer araçta tek lastik olsaydı, patlama anında ciddi bir kaza yaşanabilirdi.

Ancak ikili sistemde, lastiklerden biri zarar görse bile diğeri aracın yolda kontrollü bir şekilde ilerlemesine yardımcı oluyor, böylece sürücü aracı güvenli bir şekilde durdurabiliyor.