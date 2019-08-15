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Kanada Başbakanı Trudeau: Etik kuralları çiğnedim

Uluslararası inşaat şirketi SNC-Lavalin ile ilgili yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili konuşan Trudeau, etik kurallarını çiğnediğini kabul etti.

AA | 15.08.2019 - 10:00..
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke siyasetinde geçen aylarda iki federal bakanın istifasına neden olan uluslararası inşaat şirketi SNC-Lavalin ile ilgili yolsuzluk davasıyla ilgili 58 sayfalık raporunu değerlendirdi.

Trudeau, yolsuzluk suçlamaları bulunan raporla ilgili; "Bu raporu tamamen kabul ediyorum ve tüm sorumluluğu alıyorum." diye konuştu.

"ÖZÜR DİLEYEMEM"

Kanada Başbakanı Trudeau, Etik Komisyonu raporunun bazı kısımlarına katılmadığını belirterek, "Etik kurallarını çiğnediğimi kabul ediyorum ancak, büyük bir işverenin cezai kovuşturulmasının olumsuz sonuçlarını önlemeye çalışmak için bu yolu seçtim. Başbakan olarak görevim, Kanadalıların çıkarlarını savunmaktır. Kanada halkının işlerini kaybetmemeleri için ayağa kalktığımdan dolayı özür dileyemem." diye konuştu.

MUHALEFET TEPKİLİ: BU HALİYLE KANADA BAŞBAKANI OLAMAZ

Öte yandan Başbakan Trudeau’nun açıklamaları, muhalefet liderlerinin de gündemindeydi. Muhafazakar Parti Lideri Andrew Scheer, Trudeau’nun ülkeyi yönetmeye uygun olmadığının komisyon raporu ile saptandığını söyledi. Andrew Scheer, Başbakan için Kraliyet Atlı Polisi’nin potansiyel suçluluk soruşturması başlatması çağrısında bulundu. Bir diğer muhalefet partisi Yeni Demokrat Parti (NDP) Lideri Jagmeet Singh, "Bay Trudeau'nun bir şirketin çıkarına fayda sağlamak için çalışıyor olması kabul edilemez. Bay Trudeau bu haliyle, Kanada başbakanı olamaz." dedi.

Kanada Başbakanı Trudeau: Etik kuralları çiğnedim

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