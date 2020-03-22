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Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 oldu

Koronavirüs Vaka sayısının bin 289'a çıktığı ülkede, ölenlerin sayısın 19’a yükseldi.

AA | 22.03.2020 - 08:50..
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Kanada Halk Sağlığı Ajansının verilerine göre, ülke genelinde 569 olan vaka sayısı 1298’e, ölenlerin sayısı 10'dan 19’a yükseldi.

Ölüm vakalarından 10’u British Columbia, 5’i Quebec, 3’ü Ontario ve biri de Alberta eyaletlerinde kaydedildi.

76 BİN 814 KİŞİYE TEST UYGULANDI

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bugüne dek 76 bin 814 kişiye koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.

Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 oldu

"ÜLKE DIŞINDAKİ TÜM KANADALILARI EVE GETİREMEYEBİLİRİZ"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau dün yaptığı açıklamada, ülke dışında on binlerce Kanadalının bulunduğunu kaydederek, "Bu çok zor bir durum ama çeşitli ülkelerin kilitlenmeleri, hava yolculuğuna ilişkin sınırlamalar, havayollarımızın lojistik kapasiteleri herkesi eve getirmemizin mümkün olmadığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 oldu

KARANTİNADAN KAÇAN KADIN GÖZALTINA ALINDI

Quebec eyaletinde karantinadan kaçan kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan ve ismi açıklanmayan kadınla ilgili polis sözcüsü Sandra Dion, "Bu tür bir emri ilk kez gerçekleştirdik." dedi.

Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 oldu

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