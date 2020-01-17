Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul projesi, son günlerin en tartışılan konusu olmaya devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünkü konuşmasında , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bakarak Kanal İstanbul'u yapacaklarını bir kez daha vurgulamıştı.

75 MİLYAR LİRA VE 7 YIL

Öte yandan projenin ÇED Raporu'nda Kanal İstanbul'un yapım bedelinin 75 milyar lira olduğu ve yapım süresinin 7 yıl olduğu belirtimişti.

ONAYLANDI

Bakan Kurum, hükümetin çılgın projesi olarak adlandırılan Kanal İstanbul projesinin bugün itibarıyla onaylandığını duyurdu.

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