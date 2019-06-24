Kanalizasyona sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Silivri'de bulunan Piri Mehmet Paşa Mahallesi sahilinde yaya köprüsünün altında bulunan kanalizasyon borusunda kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye kediyi botla denize açılarak kurtardı VİDEO







İTFAİYE' OPERASYONU

Bunun üzerine olay yerine Silivri itfaiyesinden kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ulaşılması zor noktada bulunan kediyi kurtarmak için bot kullandı.



Botla denize açılan ekiplerce kurtarılan kedi, doğaya salındı.



Vatandaşlar, köprüde kurtarma çalışmalarını izledi.