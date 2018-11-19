İspanya'nın Kanarya Adası'nda ortaya çıkan dev dalgalar bir binayı neredeyse yutuyordu. Kötü hava koşulları nedeniyle metrelerce yükseğe çıkan dalgalar balkonları yıkıp geçti.

DALGALAR YIKTI GEÇTİ

Dalgalar birçok binaya zarar verdi. Hatta dalgalar o kadar güçlüydü ki bir binanın ikinci ve üçüncü katında bulunan balkonları yıktı.

Kanarya Adaları'nda bir bina dev dalgalara teslim oldu VİDEO

CAN KAYBI YAŞANMADI

Binada yaşayanlar kötü hava koşulları nedeniyle önceden binadan uzaklaştırıldığı için can kaybı yaşanmadı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Yetkililer ise olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edeceğini belirtti.