taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3358
Euro
6.1189
Altın
1223.685
Borsa
94570.9
Gram Altın
209.833

Kanarya Adaları'nda bir bina dev dalgalara teslim oldu

Kanarya Adaları'nda dev dalgalar nedeniyle bazı evlerin balkonları yıkıldı.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 16:33..
  1. Haberler
  2. Yaşam

İspanya'nın Kanarya Adası'nda ortaya çıkan dev dalgalar bir binayı neredeyse yutuyordu. Kötü hava koşulları nedeniyle metrelerce yükseğe çıkan dalgalar balkonları yıkıp geçti.

Kanarya Adaları'nda bir bina dev dalgalara teslim oldu

DALGALAR YIKTI GEÇTİ

Dalgalar birçok binaya zarar verdi. Hatta dalgalar o kadar güçlüydü ki bir binanın ikinci ve üçüncü katında bulunan balkonları yıktı.

Kanarya Adaları'nda bir bina dev dalgalara teslim oldu VİDEO

CAN KAYBI YAŞANMADI

Binada yaşayanlar kötü hava koşulları nedeniyle önceden binadan uzaklaştırıldığı için can kaybı yaşanmadı.

Kanarya Adaları'nda bir bina dev dalgalara teslim oldu

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Yetkililer ise olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edeceğini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

49
Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

196
Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra hamlesi

Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra hamlesi

136
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri

66
Yunanistan ile Bulgaristan'ın Türk Akımı yarışı

Yunanistan ile Bulgaristan'ın Türk Akımı yarışı

223
Bebeğini öldüren anne: Kocamın canını yakmak için yaptım

Bebeğini öldüren anne: Kocamın canını yakmak için yaptım

120
Deniz Gezmiş'in arkadaşı anılarını anlattı

Deniz Gezmiş'in arkadaşı anılarını anlattı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir