Kanlıca'da otomobil denize uçtu

Olay saat 11.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi’nde meydana geldi. Sahil yolunda ilerleyen bir kadın sürücü, aracını döndürmek isterken iddialara göre, fren yerine gaza basınca denize uçtu.

ARACI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayı gören vatandaşlar ve cadde üzerindeki bir restoranın valesi olan Hasan Hüseyin Erdoğan tarafından araçtan çıkartılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz polisi ve sahil güvenliğin denize düşen aracı arama çalışmaları devam ediyor.

ARABA 2 DAKİKADA BATTI

Olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait çekici istendi. Olayın görgü tanıklarından Halil Kayacı, "Otobüs durağından geldi buraya düştü. Tekrar gaza basarak oradan denize düştü. Arabanın camı açıktı. Köşkün oraya kadar geldi. Kolunu bir defa dışarı çıkartabildi. Geldim bağırdım 'Biiriniz denize atlayın' diye. Kalp hastasıyım atlayamam. Köşkün oraya 2 metre kala genç bir delikanlı geldi, denize atladı. Gitti bayanı camdan çıkarttı. Bayanın şuuru yerinde değildi ama nefes alıyordu. Belki su yutmuştur, diye ayaklarını yukarıya kaldırdım. Kadını denizden çıkarttıktan 2 dakika sonra araba battı." dedi.