Kano ile Burdur Gölü'ne açılan iki kişi bulundu

Burdur’da kano ile göle açılan 2 kişinin kaybolduğu ihbarı ekipleri alarma geçirdi.

Kayıp şahısları bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlyas köyünden arkadaşlarını arayan biri Moğolistan uyruklu yaklaşık 40 yaşlarında erkek ile 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın, kano ile Burdur Gölü’ne açıldıklarını ve saat 18.30 sıralarında Lisinia bölgesinden çıkış yapacaklarını bildirdi.

EKİPLER GÖLDE ARAMA ÇALIŞMASI YAPIYOR

Belirtilen saatte kendilerinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, gölde kaybolduğu değerlendirilen 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Arama kurtarma faaliyetlerinin gölde, karadan ve havadan termal dron desteğiyle sürdürüldüğü öğrenildi.

Ekiplerin bölgede yoğun şekilde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

SAĞ OLARAK BULUNDULAR

Gece görüş özellikli İHA'ların da kullanıldığı aramada akşam saatlerinde kayıp kişilere ulaşıldı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Burdur Gölü’nde kaybolan vatandaşlarımız, ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Karakent mevkiinde sağ olarak bulunmuştur. İlk belirlemelere göre vatandaşlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir" denildi.