Kapadokya semalarında nefes kesen gösteri: JÖAK timi sıcak hava balonundan atladı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, bu kez yalnızca renkli sıcak hava balonlarıyla değil, gökyüzünde sergilenen özel bir jandarma gösterisiyle gündeme geldi.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki paraşüt timi, jandarmanın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında sıcak hava balonlarından gerçekleştirdiği atlayışlarla büyük beğeni topladı.

JÖAK TİMİ GÖREVE ÖZEL HAZIRLIK YAPTI

Etkinlik kapsamında Göreme beldesinde bir araya gelen 16 kişilik JÖAK paraşüt timi, atlayış öncesi hazırlıklarını tamamladı. Güvenlik kontrollerinin ardından özel olarak hazırlanan sıcak hava balonlarına binen ekip, Kapadokya'nın büyüleyici manzarası eşliğinde gökyüzüne yükseldi.

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler de etkinliği ilgiyle takip ederek o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

GÖKYÜZÜNDE TÜRK BAYRAĞI VE JANDARMA FLAMALARI DALGALANDI

Belirlenen irtifaya ulaşan paraşütçüler, sıcak hava balonlarından peş peşe atlayış gerçekleştirdi. Ekip üyeleri, atlayış sırasında Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve jandarma teşkilatını simgeleyen flamaları taşıdı.

Kapadokya semalarında açılan bayrak ve flamalar, görsel şölen oluştururken izleyenlerden alkış aldı.

GÖREME SEMALARINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla dünyaca ünlü Kapadokya'nın üzerinde süzülen paraşütçüler, bir süre kontrollü uçuş gerçekleştirdi. Gökyüzünde renkli sıcak hava balonlarıyla birlikte ilerleyen paraşütçüler, bölgenin eşsiz manzarasına farklı bir görüntü kattı.

Etkinlik, hem jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne dikkat çekti hem de Kapadokya'nın turistik atmosferiyle birleşerek etkileyici görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

FESTİVAL ALANINA GÜVENLİ İNİŞ YAPTILAR

Gösterinin sonunda paraşütçüler, Göreme Festival Alanı'na planlanan şekilde güvenli iniş gerçekleştirdi. Başarılı atlayışın ardından etkinlik alanında bulunan vatandaşlar ve turistler ekibi alkışlarla karşıladı.

Program boyunca Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından jandarmanın 187'nci kuruluş yıl dönümüne özel pankartlar açıldı.

ATLILAR DA ETKİNLİĞE RENK KATTI

Kutlama programında yalnızca paraşüt gösterileri değil, jandarmanın atlı birlikleri de yer aldı. Atlı birlikler, sıcak hava balonlarının havalandığı bölgede devriye görevi yaparak etkinliğe farklı bir renk kattı.

Kapadokya'nın tarihi ve doğal atmosferinde gerçekleştirilen kutlamalar, jandarma teşkilatının köklü geçmişine vurgu yapan anlamlı görüntülerle sona erdi.