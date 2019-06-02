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Kapıkule'de tır çıkış rekoru kırıldı

Avrupa'nın en büyük sınır kapısı olan Kapıkule'de, bin 161 tırla tüm zamanların günlük tır çıkış rekoru kırıldı.

İHA | 02.06.2019 - 15:35..
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Geçtiğimiz ay uygulamaya konulan ve tır kuyruklarını bitirmesi planlanan tarihi uygulama 'Kapıkule Sıra Numarası Peronu', meyve vermeye başladı.

TÜM ZAMANLARIN TIR ÇIKIŞ REKORU

Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda, 01 Haziran 2019 günü 24 saatte bin 161 tır ile tüm zamanların günlük tır çıkış rekoru kırıldı.

BİR GÜNDE BİN 161 TIR GEÇTİ

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, “01 Haziran 2019 tarihinde Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bin 161 sayı ile en yüksek tır çıkışını gerçekleştirdik. Tüm çalışanlarımızın emeğine sağlık” diyerek, tüm personelini öz verili çalışmalarından dolayı kutladığını söyledi.

Kapıkule'de tır çıkış rekoru kırıldı

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