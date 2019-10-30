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Karabük Belediyesi'nde herkes işe zamanında geldi

Karabük Belediye Başkanı'nın geç gelen personeli işe almamasından sonra bugün, herkes zamanında mesaiye başladı.

DHA | 30.10.2019 - 11:25..
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Karabük Belediyesi'nde herkes işe zamanında geldi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçtiğimiz pazartesi günü belediye binasının kapısında beklemiş ve 08.40'tan sonra gelen çalışanları binaya almamıştı.

BİR KİŞİ HARİÇ HERKES ZAMANINDA GELDİ

Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildi, ancak bugün belediye çalışanları geç kalmadan mesaiye başladı.

Kapıdaki görevliler, 08.40'tan sonra kart okuyucuyu kapattı.Bir personel 08.40'tan sonra işe geldi, ancak onunda binaya girmesine izin verildi.

Karabük Belediyesi'nde herkes işe zamanında geldi VİDEO

Karabük Belediyesi'nde herkes işe zamanında geldi

Karabük Belediyesi'nde herkes işe zamanında geldi

Karabük Belediyesi'nde herkes işe zamanında geldi

Karabük Belediye Başkanı işe geç kalanları binaya almadı ViDEO ARŞiV

Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı haberi
Karabük Belediyesi'nde herkes işe zamanında geldi

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