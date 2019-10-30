Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçtiğimiz pazartesi günü belediye binasının kapısında beklemiş ve 08.40'tan sonra gelen çalışanları binaya almamıştı.
BİR KİŞİ HARİÇ HERKES ZAMANINDA GELDİ
Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildi, ancak bugün belediye çalışanları geç kalmadan mesaiye başladı.
Kapıdaki görevliler, 08.40'tan sonra kart okuyucuyu kapattı.Bir personel 08.40'tan sonra işe geldi, ancak onunda binaya girmesine izin verildi.
Karabük Belediyesi'nde herkes işe zamanında geldi VİDEO
Karabük Belediye Başkanı işe geç kalanları binaya almadı ViDEO ARŞiV