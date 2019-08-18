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Karabük’te bir binanın istinat duvarı çöktü

Yağmur sonrası 5 katlı bir apartmanın önündeki istinat duvarı çökerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA | 18.08.2019 - 07:05..
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Kurtuluş Mahallesi Adalet Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı akşam üzeri başlayan yağmur nedeniyle çöktü. Meydana gelen olayda apartmanda oturan 1 aile istinat duvarının yıkılmasının ardından binayı terk etti.

Karabük’te bir binanın istinat duvarı çöktü

APARTMANIN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri istinat duvarının çöktüğü alana güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışları kapattı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanın elektriği kesildi.

Karabük’te bir binanın istinat duvarı çöktü

EV SAHİBİ MÜTEAHHİTE KIZDI

Bir vatandaş dairesinin bulunduğu apartmanda böyle bir olayın meydana gelmesinden dolayı müteahhite tepki göstererek, “Ben size köpek gibi yalvardım 2-3 seneden beri. Bu nedir ya” dedi. Diğer vatandaşlar apartmanın çevresinde gerekli çalışmaların zamanında yapılmadığını belirttiler.

Karabük’te bir binanın istinat duvarı çöktü

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