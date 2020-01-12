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Karabük'te dağdan düşen kayalar yolu kapadı

Karabük'te dağdan kopan kayalar, Karabük-Zonguldak yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu.

DHA | 12.01.2020 - 05:32..
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Gece saatlerinde Karabük- Zonguldak yolu Bolkuş Tüneli girişine dağdan kopan kaya parçaları düştü. Bu sırada herhangi bir aracın geçmemesi olası, bir facianın önüne geçerken, Karabük’e hasta taşıyan bir ambulans ise tünelde mahsur kaldı.

Karabük'te dağdan düşen kayalar yolu kapadı

KAPANAN YOL BİR SAATTE AÇILABİLRİ

Hasta, sedye ile Karabük’ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Karayolları ekipleri kaya parçalarını yoldan kaldırarak, yolu ulaşıma açtı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 1 saat kapalı kalan ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Karabük'te dağdan düşen kayalar yolu kapadı

Karabük'te dağdan düşen kayalar yolu kapadı

Karabük'te dağdan düşen kayalar yolu kapadı

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