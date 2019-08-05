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Karabük'te FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon

19 kişinin gözaltına alındığı operasyonda örgüte eleman kazandırmaya çalışanlar yakalandı.

DHA | 05.08.2019 - 18:31..
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Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabah saatlerinde, FETÖ/PDY'ye yönelik Karabük merkezli Zonguldak ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÖRGÜTE ELEMAN KAZADIRMAYA ÇALIŞTILAR

Operasyonlarda 19 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün yeni 'il yapılanması'nda aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına moral verdikleri, örgütsel bağlılığı devam ettirme amaçlı sohbetler düzenledikleri tespit edildi.

SORUMLULAR YAKALANDI

Gözaltına alınanlar arasında; örgütün 'yeni yapılanması'nda sözde il mensubu, sözde hakim ve savcılar sorumlusu, sözde imamlar sorumlusu, sözde finansman sorumlusu, sözde mütevelli heyeti mensupları ve sözde emniyet sorumlusu da bulunuyor. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise örgüte ait yayınlar, 4 bin 200 dolar, 1400 TL, cep telefonu ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'sinin emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağı bildirilirken, soruşturma sürdürülüyor.

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