taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9569
Euro
6.6284
Altın
1577.42
Borsa
112950.03
Gram Altın
301.519
Bitcoin
49711.77

Karabük'te kamyonet su kanalında asılı kaldı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, su kanalında asılı kaldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA | 08.01.2020 - 17:10..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Karabük’te, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi’nde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Recep Büyükarslan yönetimindeki 35 TVU 62 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında yer alan su kanalının korkuluklarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle korkulukları yıkan kamyonet, su kanalında asılı kaldı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Nüsrah Kayaalp yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sürücü Büyükarslan kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkarken, Kayaalp ise kamyonette sıkıştı. Olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri çağrılırken, sıkışan kadın polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonet su kanalında asılı kaldı: 2 yaralı -1

Kamyonet su kanalında asılı kaldı: 2 yaralı -2

Kamyonet su kanalında asılı kaldı: 2 yaralı -3

Kamyonet su kanalında asılı kaldı: 2 yaralı -4

Kamyonet su kanalında asılı kaldı: 2 yaralı -5

İlginizi Çekebilir
Kar yağışı yüzünden 2 gün boyunca mahsur kaldılar
Yoğun kar yağışı nedeniyle çalıştıkları yerde 2 gündür mahsur kalan bekçileri, belediye ekipleri kurtardı.
Pendik'te 5'inci kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı
Bir kadın, binanın beşinci kat penceresinden içinde sığ su bulunan dereye düştü.
Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı
Diyarbakır'da 14 yaşındaki lise öğrencisi 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra pencereden atladı. Ağır yaralanan öğrenci, hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de genç avukat trafik kazasında öldü
Kazada, halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü de yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

410
İran, Irak'ta ABD üslerine saldırdı

İran, Irak'ta ABD üslerine saldırdı

550
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek adam esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek adam esprisi

273
Trump'tan İran'ın saldırısına ilişkin ilk açıklama

Trump'tan İran'ın saldırısına ilişkin ilk açıklama

229
İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

471
İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

275
İran, kendi elindeki bilançoyu açıkladı

İran, kendi elindeki bilançoyu açıkladı

514
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir