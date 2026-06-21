Karabük'te kayıp üniversite öğrencisi için geniş çaplı arama

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Hamza Duras’tan uzun süredir haber alınamaması üzerine başlatılan çalışmalar, Çamtarla mevkisi ve çevresinde yoğunlaştırıldı.

Arama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda yürütülürken komandolar, AFAD ekipleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

KANYON, MAĞARA VE SARP ARAZİLER TEK TEK TARANIYOR

Ekipler, Duras’ın son görüldüğü değerlendirilen bölgede yer alan kanyonlar, mağaralar ve ulaşılması güç sarp arazilerde detaylı arama yapıyor.

Zorlu coğrafi şartlara rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgedeki her noktayı tek tek inceleyerek herhangi bir iz ya da bulguya ulaşmaya çalışıyor.

UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gelişmeleri takip eden baba Şenol Duras, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının sürdüğünü ancak henüz net bir sonuca ulaşılamadığını belirtti.

Oğlunun bulunacağına dair umutlarını koruduğunu ifade eden Duras, sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.