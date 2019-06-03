Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Apple'ın yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 13'ün, hangi cihazlara gelip hangilerine gelmeyeceğine göz atıyoruz.

iOS 13 güncellemesini alacak iPhone ve iPad modelleri belli oldu

Lima Grubu ve üst düzey Avrupa Birliği yetkililerinin yer aldığı Uluslararası Temas Grubu, Venezuela'daki süreci değerlendirmek amacıyla New York'taki BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi

AFAD tarafından ilçede 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

6

Tunceli kırsalında çatışma: 1 asker şehit

Güvenlik güçlerimiz ile eli kanlı teröristlerle yaşanan sıcak çatışmada 1 askerimizin yaralandığı 1 Mehmetçik'in ise şehit düştüğü MSB tarafından bildirildi.