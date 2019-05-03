Karabük'te yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

Karabük’te yaya geçidinde meydana gelen trafik kazası sonrası trafik polisleri kentin değişik noktalarında bulunan yaya geçitlerinde uygulama yaptı.

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Tekerlekli sandalyesi ile yaya geçidinden geçmeye çalışan engelli bir vatandaşa bir aracın çarpması sonrası aynı bölgede uygulama ekipler yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere ceza yağdırdı.

SÜRÜCÜLERE 488 LİRA CEZA

Karabük’te Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirilmesi nedeniyle kentteki bazı noktalarda gerçekleştirdiği denetimlerde sürücülere 488 lira para cezası geçti.