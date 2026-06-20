Karadeniz'de Panama bayraklı gemiye İHA isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı

Panama Denizcilik Otoritesi (AMP), dün Karadeniz’de Panama bayraklı bir gemiye insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Saldırıda 1 mürettebat üyesinin yaşamını yitirdiği, biri ağır olmak üzere 2 denizcinin de yaralandığı açıklandı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ÜLKE BİLİNMİYOR

Geminin rotasına devam edebildiği aktarılırken, İHA saldırısının hangi ülke tarafından gerçekleştirildiği belirtilmedi.

UKRAYNA VE RUS SULARINDAN KAÇINMA ÇAĞRISI

AMP, gemilere Karadeniz’de ve kuzeydeki Azov Denizi’nde Ukrayna ve Rus sularından kaçınmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Panama, dünya ticaret filosunun yaklaşık yüzde 16'sının bayrağı altında seyrettiği dünyanın en büyük gemi siciline sahip ülke olarak biliniyor.