Karadeniz'de terör operasyonu devam ediyor

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan İranlı "Kawa" kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerince Trabzon'un Maçka ilçesinde sığınaklar ortaya çıktı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Tokat illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında operasyon birliklerine teslim olan bölücü terör örgütü mensubu Behrüz Düdükkanlu'nun Giresun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer gösterme işlemi bittikten sonra adli makamlar ile koordine kurularak yer göstermek maksadıyla Trabzon İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. 21 Mayıs itibarıyla bölgede devam eden operasyonda Trabzon İl Jandarma Komutanlığına ait birlikler tarafından arazide yer gösterme faaliyetine başlandı.

4 DEPO ORTAYA ÇIKARILDI

Yapılan çalışmalar kapsamında, Trabzon'un Maçka ilçesi Akarsu Mahallesi Karakabanaltı Yaylası mevkisinde sığınak, bu sığınağın 100 metre kuzeyinde depo ile Bakımlı Mahallesi Hocaçayırı mezrası Kelektaşı sırtları mevkisinde, Köprüyanı Mahallesi'nde ve Ormanüstü Mahallesi Köyüstü mezrasında da birer depo olmak üzere toplam bir sığınak ve 4 depo tespit edildi.

Sığınak ve depolardaki aramalarda tabanca fişeği, gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile delil niteliğindeki malzemelere el konuldu, diğer malzemelerin tamamı yerinde imha edildi.

Öte yandan yer gösterme ve operasyonel faaliyetlere Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam edildiği öğrenildi.