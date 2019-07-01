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Karadeniz'de yine sağanak etkili olacak

Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinin, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İHA | 01.07.2019 - 09:08..
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Yurdun belli kesimlerinde sağanak yağışlar devam ederken, sel felaketiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar da zarar gören binaların hasarlarını gidermeye çalışıyor.

Özellikle Karadeniz bölgesi, geçtiğimiz hafta büyük bir sel felaketiyle sarsıldı. Öyle ki, yağışların yer yer bu hafta da devam edeceği görülüyor.

DOĞU KARADENİZ VE ORDU'DA SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın; genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'de yine sağanak etkili olacak

YENİ HAFTADA HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla, günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
Adana: Parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Karadeniz'de yine sağanak etkili olacak

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