Karadeniz’deki saldırıda ölen balıkçının teknesi, 3 yıl önce de batmış

Karadeniz'de 5 Haziran’da Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında Türk bayraklı ‘Duru 67’ isimli tekne, düzenlenen saldırıda hasar alıp, battı.

Bölgede bulunan ‘Burak Kaya’ adlı balıkçı teknesindeki balıkçılar, batan teknedeki 5 yaralıyı kurtardıktan sonra İnebolu istikametine doğru yola çıktı.

YOLCULUK SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Teknede ağır yaralı olan Cüneyt Varlık, yolculuk sırasında hayatını kaybetti.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait ‘TCSG-96’ gemisi, İnebolu Limanı'ndan 4'ü doktor, 15'i ise UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 19 kişilik uzman tıbbi ekiple hareket etti.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede ‘Burak Kaya’ isimli balıkçı teknesine ulaşıldı.

Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRIYA UĞRAYAN TEKNENİN 2023 YILINDA DA BATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden balıkçı Cüneyt Varlık'ın cenazesi ise İnebolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cüneyt Varlık’ın saldırıya uğrayan teknesinin 2023 yılında battığı, onarımı sonrası yeniden denize açılmaya başladığı ortaya çıktı.

Saldırıda yaralanan 4 balıkçıdan Mehmet ve kardeşi Ahmet Özlü’nün Cüneyt Varlık ile Trabzon’da aynı mahallede yaşadığı, diğer balıkçıların ise Ordu ve Sinoplu olduğu belirtildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

2 çocuk babası Varlık'ın cenazesi, dün memleketi Trabzon’a getirildi. Varlık için Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Varlık, ikindi vakti Fener Mahallesi Yalı Camii’nde kıllanan namazın ardından Yoroz Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"DENİZİ ÇOK SEVERDİ"

Cüneyt Varlık’ın kuzeni Çilem Dilek Demirci, kuzeninin denizi çok sevdiğini anlatarak “Cüneyt benim kuzenimdi ama çocukluğum, gençliğimdi. Bu zamana kadar her zaman yanımda olan çok iyi biriydi. Duyunca çok üzüldük ve şaşırdık. Denizi çok seviyordu denizde ölmesi de ayrı bir durum oldu. Bir şey diyemiyorum” diye konuştu.