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Karagöl Yayla Festivali'nde eşek sırtında maç

Bir Yörük kültürü olan eşek sırtında futbol maçı, Karagöl Yayla Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Oyuncuların eşekten inmeden paslaşarak topu kaleye atmasını içeren maç, ilgiyle izlendi.

DHA | 04.08.2019 - 15:27..
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Karagöl Yayla Festivali etkinliklerinde eşek sırtında futbol maçı oynandı.

İKİ TAKIM ARASINDA KIYASIYA BİR YARIŞ

Maç öncesi 2 takım kurularak bayrak kapma yarışı düzenlenirken, yarışmada Karacaören Mahallesi takımı birinci oldu. Ardından Karacaören ile Ortaköy mahalleleri arasında bir Yörük kültürü olan eşek sırtında futbol maçı oynandı.

Karagöl Yayla Festivali'nde eşek sırtında maç

EŞEKTEN İNMEDEN GOL ATMAK İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Birinin yürüdüğü beşinin eşek sırtında olduğu 6 oyuncudan oluşan takımlar, kural gereği eşekten inmeden topu alıp, paslaşarak, kaleye gol atmak için mücadele etti.

Karagöl Yayla Festivali'nde eşek sırtında maç

Kıran kırana geçen maç 5-5 sona erdi.

Karagöl Yayla Festivali'nde eşek sırtında maç

Karagöl Yayla Festivali'nde eşek sırtında maç

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