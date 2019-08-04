Karagöl Yayla Festivali'nde eşek sırtında maç

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Karagöl Yayla Festivali etkinliklerinde eşek sırtında futbol maçı oynandı.

İKİ TAKIM ARASINDA KIYASIYA BİR YARIŞ

Maç öncesi 2 takım kurularak bayrak kapma yarışı düzenlenirken, yarışmada Karacaören Mahallesi takımı birinci oldu. Ardından Karacaören ile Ortaköy mahalleleri arasında bir Yörük kültürü olan eşek sırtında futbol maçı oynandı.

EŞEKTEN İNMEDEN GOL ATMAK İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Birinin yürüdüğü beşinin eşek sırtında olduğu 6 oyuncudan oluşan takımlar, kural gereği eşekten inmeden topu alıp, paslaşarak, kaleye gol atmak için mücadele etti.

Kıran kırana geçen maç 5-5 sona erdi.