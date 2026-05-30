Karakaya Barajı'nda su tahliyesi büyüledi: Vatandaşlar seyir için akın etti

Türkiye’nin enerji üretiminde önemli bir yere sahip olan Karakaya Barajı’nda doluluk oranlarının artmasıyla birlikte başlatılan su tahliyesi, günlerdir aralıksız sürüyor. Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi sınırlarında yer alan barajda ortaya çıkan güçlü su akışı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

YILLAR SONRA GELEN SU TAHLİYESİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Karakaya Barajı’nda yaklaşık 7 yıl aradan sonra gerçekleştirilen su tahliyesi, bölge halkı için nadir görülen bir doğa ve mühendislik olayı olarak değerlendirildi. Barajdan bırakılan devasa su kütlesi, hem gürültüsü hem de oluşturduğu görüntüyle dikkat çekti.

Tahliye sürecinin başladığı ilk günden itibaren çevre illerden de çok sayıda vatandaş, baraj bölgesine gelerek bu anı yerinde görmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR KİLOMETRELERCE YOL GELİP SEYRETTİ

Barajdaki su tahliyesini görmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce yol katederek bölgeye akın etti. Özellikle sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası ilginin daha da arttığı belirtildi.

Ziyaretçiler, güçlü su akışını ve barajın devasa yapısını izlerken cep telefonlarıyla görüntü almayı ihmal etmedi. Bölge, gün boyunca adeta doğal bir seyir terasına dönüştü.

GÜVENLİK NEDENİYLE ZİYARETÇİ GİRİŞİ DURDURULDU

Yetkililer, su tahliyesi sırasında oluşabilecek risklere karşı baraj tesisine ziyaretçi girişini geçici olarak yasakladı. Alınan bu önlemle vatandaşların can güvenliğinin korunmasının amaçlandığı bildirildi.

Buna rağmen barajın çevresindeki yüksek noktalardan izlemeye devam eden vatandaşlar, su tahliyesinin oluşturduğu manzarayı güvenli mesafeden takip etti.

ENERJİ DEVİNDE DOĞAL GÖRSEL ŞÖLEN

Türkiye’nin en büyük hidroelektrik santrallerinden biri olan Karakaya Barajı, sadece enerji üretimiyle değil, zaman zaman ortaya çıkan görsel manzaralarla da dikkat çekiyor. Su tahliyesi sırasında oluşan güçlü akış, bölgeye gelen ziyaretçilere etkileyici görüntüler sundu.

Baraj çevresinde oluşan hareketlilik, hem doğa meraklılarının hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken, bölge adeta açık hava seyir alanına dönüştü.

BÖLGE HALKI İÇİN NADİR BİR AN

Uzmanlar tarafından rutin olarak gerçekleştirilen su tahliye işlemi, bölge halkı için sık görülmeyen bir olay olması nedeniyle yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, Karakaya Barajı’nda yaşanan bu anın uzun yıllar sonra tekrar izlenebilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Karakaya Barajı’ndaki su tahliyesi, hem teknik bir süreç hem de görsel bir doğa olayı olarak bölge gündeminde yer almaya devam ediyor.