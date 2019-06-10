Karaman'da 2 kişi öldüresiye dövüldü

Karaman'ın Ahiosman Mahallesi 35. Sokak’ta meydana gelen olayda, darbeden kişilerle 10 yıl Konya’da komşuluk yapan Ö.K. ve A.Ç., 5 yıl önce Konya’dan taşınarak Karaman’a yerleşti.

SOPALARLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Uzun süredir aradıkları eski komşularının Karaman’da olduğunu öğrenen şahıslar, minibüse binerek Konya’dan Karaman’a geldi. Şahıslar, sokak ortasında karşılaştıkları Ö.K ve A.Ç.’yi sopalarla öldüresiye dövdü.

"TECAVÜZCÜ" DİYE BAĞIRDILAR

Şahısların darbedilme anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde kanlar içerisinde kalan yaralı bir kişiye sopalarla saldıran şahısların, çevredeki vatandaşların müdahale etmesini engellemek için "tecavüzcü" diye bağırdıkları görülüyor.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde yatan 2 kişi, çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Minibüsle geldiler, öldüresiye dövüp gittiler VİDEO



SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralıların ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Polis, şahısları darbeden 15 kişilik gruptan M.A., H.E., T.E. ve A.A.’yı olay yerinde yakalayarak gözaltına alırken, minibüsle kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Darp olayının, eskiye dayalı alacak verecek meselesi olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.