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Karamollaoğlu, kayyum atanmalarından rahatsız

SP Lideri, HDP'li belediyelere çok sayıda kayyum atandığını bunun demokratlığa aykırı olduğunu söyledi.

DHA | 23.12.2019 - 16:11..
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Karamollaoğlu, kayyum atanmalarından rahatsız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bilecik İl Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı.

Karamollaoğlu kongrede yaptığı konuşmada, hükümetin politikaları ve yatırımlarını eleştirdi.

Karamollaoğlu, kayyum atanmalarından rahatsız VİDEO

"SIRADA BAŞKALARI VAR DENİLİYOR"

Konuşmasında, belediye başkanlarının görevden alınmaları ve yerlerine kayyum atanmasına da değinen Karamollaoğlu, "Adaletin dışına çıktığın zaman zalim olursun. Bir sürü kayyum atandı şimdi. Yetmedi bir de ana muhalefet partisinin bir belediye başkanını görevden aldılar. Sırada başkaları var deniliyor. Ya hani sen demokrattın? Hani sen demokrasiye inanıyordun?" dedi.

Karamollaoğlu: Kanal İstanbul yanlış yatırım -1

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Asgari ücretin de enflasyonun üzerinde bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle devam etti: "Biz söyledik. Asgari ücret bugün hala açlık sınırında. Birde yoksulluk sınırı var, oda yoksulluk sınırının 3 misli maalesef. Mesele adalet meselesidir, sosyal adalet meselesi. Erbakan hoca bir senede yüzde 130 zam verdi. Biz öyle yapalım demiyoruz ki, enflasyonun üstünde ister yüzde 7, ister yüzde 10 ona da gücüm yetmez diyorsan yüzde 5 zam ver. Yüzde 7 zam versen, senede 10 yılda iki misline çıkar. Yani bundan 10 sene önce bugünkü hükümet çalışan insana enflasyonun üstünde yüzde 7 zam vermiş olsaydı, bugün 2 bin lira değil, 4 bin lirayı konuşuyor olacaktık."


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