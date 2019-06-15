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Karamollaoğlu: Suriyelilere yardımı kesmek doğru değil

Ülkemizde yaşayan Suriyelilere yapılan yardımların kesilmesi tekliflerine Temel Karamollaoğlu, tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 15.06.2019 - 18:22..
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Karamollaoğlu: Suriyelilere yardımı kesmek doğru değil

Türkiye'nin birçok yerinde iç savaştan kaçan Suriyelilere "yardım edilip edilmemesi" gündeme gelmişti.

Bazı belediyeler, 31 Mart seçimlerinden sonra devraldıkları belediyelerin yardım ettiği Suriyeli mültecilere karşı, yardımları kesmişti.

"BİZE YAKIŞMAZ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,  partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saadet lideri konuşmasında, Türkiye'de son günlerde yaşanan Suriyeliler için yardım kesilme çağrısı hakkında da konuştu.

Karamollaoğlu bu çağrıların doğru olmadığını belirterek  "Suriyeli mülteciler meselesini bize yakışmayan tavırlarla çözmemiz mümkün değildir. Bizim milletimiz Suriye olaylarından bu yana gösterdiği kadirşinas ve misafirperver tavırla dünyaya bu konuda örnek olmuştur.” ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu: Suriyelilere yardımı kesmek doğru değil İzle

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