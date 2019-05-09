Kardan kapalı Selim-Göle karayolu, 6 ay sonra açıldı

Kars'ın Selim ve Ardahan'ın Göle ilçesinde ulaşımı sağlayan yaklaşık 120 kilometrelik yola alternatif olarak yapılan yeni kara yolu, 4 yıl önce ulaşıma açıldı.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI

İki ilçe arasındaki mesafeyi yaklaşık 70 kilometreye düşüren kara yolunda, kış aylarında 1.700 metrelik Kızılgedik Geçidi'nde yoğun kar ve tipiden dolayı yaklaşık 6 ay süreyle ulaşım sağlanamadı. Havaların ısınmasıyla birlikte karayolları ekipleri, iki ilçe arasındaki mesafeyi kısaltan yolun açılması için çalışmalarına başladı.

SÜRÜCÜLER TÜNEL İSTİYOR

Bu kış sezonunun da sona ermesinin ardından iş makineleri, başta Kızılgedik Geçidi olmak üzere kar temizliği yaparak yolu tek şeritli de olsa ulaşıma açtı. Metrelerce yükseklikteki kar kütlelerinin arasında ilerleyen sürücüler, bölgeye tünel yapılmasını istedi.