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Kardeşini camide namaz kılarken vurarak öldürdü

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşini sırtından vurarak öldüren şahıs gözaltına alındı.

DHA | 14.07.2019 - 03:58..
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, camide kardeş cinayeti meydana geldi.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali Dinç, kardeşi Hasan Dinç ile mahallenin camisinde karşılaştı.

NAMAZ KILARKEN SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Hasan Dinç namaz kıldığı sırada ağabeyi Ali Dinç, tabancayla ateş etti.

Mermilerin sırtına isabet etmesiyle Hasan Dinç, kanlar içinde yere yığılırken, Ali Dinç ise olay yerinden kaçtı.

Kardeşini camide namaz kılarken vurarak öldürdü

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Dinç, Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Hasan Dinç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

FINDIK BAHÇESİNDE YAKALANDI

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada fındık bahçesine kaçtığı belirlenen Ali Dinç, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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