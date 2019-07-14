Kardeşini camide namaz kılarken vurarak öldürdü

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşini sırtından vurarak öldüren şahıs gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 3’ü asker 8 yaralı

Biri askeri araç olmak üzere 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3’ü asker 1’i güvenlik korucusu toplam 8 kişi yaralandı.