Bursa'da kardeşini öldüren ağabeyin pişkin savunması

Bursa'nın Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Halil K., Gemlik'te kuaförlük yapan kız kardeşi Günay Torun'u işe gitmek için otomobiline binmek istediği sırada 6 el kurşun sıkarak öldürdü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Günay Torun olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı ağabey ise kaçıp gizlendiği Karacabey ilçesinde kaldığı evde suç aleti ile birlikte yakalandı. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı ağabey hakkında, 'Alt soydan akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Halil K. ilk kez hakim karşısına çıktı.

"ZAMANI DOLMUŞTU SEBEP OLDUM"

Halil K, kız kardeşinin ısrarına rağmen cinayeti işlemediğini, aradan yıllar geçince kız kardeşlerinin barışarak hayatlarına devam ettiğini ama kendisinin anne hasreti çektiğini ve tek amacının bu durumu düzeltmek olduğunu ileri sürdü. Uyuşturucu madde kullanmadığını ve kardeşlerinden para istemediğini ifade ederek, "Kardeşim Günay'ın hayatında bir adam vardı. Dini nikah kıymışlardı. Bir süre sonra kız kardeşim Elif ile bu adam arasında gönül ilişkisi başladı. Elif, Günay'a rağmen bu adamla ilişkisine devam etti ve evlendi. Günay bu olaydan sonra sürekli bana Elif'i ve kocasını öldürmemi istedi. Ben cinayeti işlemedim. Aradan zaman geçti ve kardeşlerim barıştı. Onlar beraber yaşamaya devam ederken ben anneme hasrettim. Bu durumu düzeltmek için onları aradığım zaman beni polise şikayet edip uzaklaştırma kararı aldırıyorlardı. Olaydan birkaç gün önce Günay'ın iş yerine gittim. Ona annemi görmek istediğimi söylemek istedim ama Günay, o gün dükkana gelmedi. Daha sonra telefonla arayıp bu isteğimi ilettim. Annemi görmem için sözleştik ve Gemlik'te bir parkta buluştuk. Günay bana orada 'Sana annemin ne dirisini ne de canlısını göstermeyeceğim' dedi. Ben vazgeçmedim, sürekli annemi görmeye gittim. Olay günü de annemi görmeye gitmiştim. Gemlik'e gitmek için arkadaşımın da yardımıyla araç kiraladım. Annemin evinin önünde bekliyordum. Park halindeyken bir araba benim arabama çarptı. Baktım ki kardeşim Günay'ın arabası. Kardeşimi korkutmak için belimdeki silahı çıkardım. Onu hedef almadan ateş ettim. Böyle olsun istememiştim. Bence kardeşimin zamanı dolmuştu, ben de sebebi oldum." dedi.

DİĞER KARDEŞLER ŞİKAYETÇİ

Duruşmada ağabeyi tarafından öldürülen Günay Torun'un kız kardeşi Elif K., söz hakkı aldı. Elif K. ağabeyinin beyanlarının yalan olduğunu belirterek, ağabeyi Halil K'nin sürekli onları tehdit ettiğini, olaydan önce annesine ait evi yaktığını, bu yüzden yargılandığını ve korktukları için şikayetlerini geri çektiklerini dile getirdi. Ağabeyinin uyuşturucu madde kullandığı için tefecilere ve piyasaya çok borcu olduğunu bu sebeple sürekli öldürdüğü kardeşi de dahil olmak üzere herkesten para istediğini, vermeyince arayarak tehdit ettiğini kaydetti. Ağabeyinin olaydan kısa bir süre önce de Günay Torun'u arayarak tehdit ettiğini dile getiren Elif K. abisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

ANNE, OĞLUNUN MÜEBBET HAPSİNİ İSTİYOR

Duruşmada Günay Torun'un annesi Zübeyde Mızrakçı da kızıyla benzer ifadeler kullanarak, oğlunun evini yaktığını kızlarını da sürekli tehdit ettiğini söyledi. Acılı anne, duruşmada ağlayarak oğlundan şikayetçi olduğunu ve müebbet hapsini istediği söyledi.

Duruşma heyeti tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.







