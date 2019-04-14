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Kargo uçağı kuş sürüsüne çarptı

İstanbul-Bingazi seferini yapan kargo uçağı kalkışından bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Uçak yakıt boşaltmak için havada 1 saat 15 dakika tur attıktan sonra Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

DHA | 14.04.2019 - 11:05..
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Özel bir havayolu şirketine ait MB-369 sefer sayılı Airbus A300 tipi kargo uçağı, Bingazi seferini yapmak üzere sabah 08.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

YAKIT BOŞALTIP, İNİŞ YAPTI

Uçak, kalkışından kısa bir süre kuş sürüsüne çarptı. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, geri dönüş için izin istedi. Kargo uçağı, yaklaşık 1 buçuk saat havada tur atarak yakıt boşalttıktan sonra saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

BAKIM İÇİN HANGARA ÇEKİLDİ

Uçak, bakım için teknik hangara çekildi. Uçak yapılan kontrollerin ardından saat 11.00'da Bingazi seferini yapmak üzere kalkış yaptı.

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