"Karımla aranda ne var" dedi eşinin çalışanını vurdu: Kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Hakan K. adlı kişi, 30 Mayıs günü eşinin iş yerinde çalışan İskender T.'yi arayarak nerede olduğunu sorduktan sonra, ikili Sarıyer'de Huzur Mahallesi’nde buluştu.

37 yaşındaki Hakan K., kendisinden 1 yaş küçük olan İskender T.'ye "Karımla aranda ne var" diye sordu. İskender T. ise "Kübra Hanım benim patronum, aramızda hiçbirşey yok" diye yanıt verdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

SİLAHLA ATEŞ EDİP KAÇTI

Tartışma sırasında Hakan K., silahın kabzasıyla İskender T.’nin başına vurdu; ardından da silahla ateş ederek İskender T.’yi ayağından yaraladı.

Olayın ardından Hakan K. geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaralı İskender T. ise kendi aracına binerek sokaktan ayrıldı.

Daha sonra arkadaşı Kadir T.’yi (37) arayarak yardım isteyen İskender T., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

ÇANAKKALE'YE KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelinin kaçtığı aracın 34 BV 6822 plakalı otomobil olduğu belirlendi. Şüphelinin izini süren ekipler, Hakan K.‘nin Çanakkale Bayramiç'e gittiğini tespit etti.

KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

Hakan K., aracıyla kaçarken Bayramiç’te yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 mermi ele geçirildi. Hakan K.’nin, olayda kullandığı tabancayı kovalamaca sırasında attığını söylediği öğrenildi.

11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan Hakan K.’nin poliste, 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından toplam 11 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan K., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ARACA BİNMEMİ SÖYLEDİ"

Olayda yaralanan İskender T.'nin polis verdiği ifadede şunları söyledi:

"11.26 sıralarında Seyrantepe’de olduğum sırada Hakan K. beni aradı. 'Buluşalım gelince görüşeceğiz' dedi. Hakan K. mahalleye geldi elinde bulunan tabancayı bana doğrulttu 2 defa ateş etti. Daha sonradan bana plakasını hatırlamadığım araca binmemi söyledi; ben reddettim. Akabinde bana 'Eşimle aranda ne var' diye sordu. Kendisine, eşi Kübra Ceren K.’nin yaklaşık 10 yıldır yanında çalıştığımı, kendisini patronum olarak gördüğümü ve aramızda herhangi bir ilişki olmadığını söyledim. Bunun üzerine Hakan K. sinirlendi ve elindeki silahın kabzasıyla 2-3 defa başıma vurdu. Daha sonra sağ ayağıma 1 el ateş etti. Mermi bilekten girdi, topuktan çıktı. Sonra Hakan K., 'Beni de kendini de yaktın, mutlu musun' diyerek aracına binip kaçtı."

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise güvenlik kamerası yansıdı. Görüntülerde Hakan K. ile İskender T.’nin sokakta bir süre konuştukları, ardından aralarında tartışma çıktığı anlar görülüyor. Görüntülerde ayrıca Hakan K.’nin İskender T.’ye saldırdığı, yaralanan İskender T.’nin kendi aracına yöneldiği ve şüphelinin olay yerinden otomobille uzaklaştığı da yer alıyor. Güvenlik kamerasında tarafların olay öncesinde buluşmaları ve olayın ardından bölgeden ayrılmalarına ilişkin görüntülerde bulunuyor.