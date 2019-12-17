Karısını testereyle doğrayıp çuvala koydu

Burdur merkezde Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak'taki boş arazide, 8 Şubat günü, toprağa gömülü ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda, cesedin 9 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan Afgan Masoudeh Hashemi'ye ait olduğu tespit edilmişti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Burdur'da olduğu belirtilen 2 çocuk annesi Masoudeh Hashemi'nin dini nikahlı eşi, Sayed Aghel Razavi ile onun kardeşi Seyyed Rahman Razavi (25) gözaltına alınmıştı.

KATİL ZANLISI KOCASI ÇIKTI

Savcıya ifade veren Seyyed Rahman Razavi serbest bırakılırken, eşini tek başına öldürdüğünü itiraf eden Sayed Aghel Razavi 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne gönderilmişti.

Çiftin biri 5, diğeri 8 yaşındaki 2 kızı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce korumaya alındığı öğrenilmişti.

DAVA BAŞLADI

Dini nihaklı eşi Masoudeh Hashemi'yi başına çekiçle vurup öldüren ve cesedini parçalayarak toprağa gömen Afgan Sayed Aghel Razavi'nin, ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı dava başladı.

''BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM, PİŞMANIM''

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tercüman eşliğinde zaman zaman ağlayarak ifade veren Razavi, "Büyük ümitlerle Türkiye'ye geldim. Eşime 'canım, cicim' derdim. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım. Olaydan bir ay öncesinde eşimle kavgalıydık. Olay günü uyuyordum. 23.30'da uyandım. Baktım eşim yok. Telefonla aradım telefonu evdeydi. Saat 01.30'da geldi. 'Neredeydin' dedim. 'Seni ilgilendirmez. Burası Afganistan değil Türkiye, senden izin alacak değilim. Hava almaya çıktım. Seni sevmiyorum, senin yüzünde kırışıklıklar var, ben seni ne yapacağım, seni sevmiyorum. Sen benim hayat erkeğim değilsin' dedi. 'Bunlar nasıl laf, 9 yıldır birlikte yaşıyoruz' dedim. Bana küfretti." dedi.

''TESTEREYLE PARÇALAMAYA KARAR VERDİM VE CESEDİ PARÇALADIM''

Afganistan'daki ilk eşinin de 2 çocuğunu alarak kendisini terk ettiğini belirten Razavi, "Bana 'Sen 41 yaşındasın ben 25 yaşındayım. Seni terk etmek istiyorum' deyince ayaklarına kapandım. 'Beş yaşında babam şehit oldu, benim senden başka kimsem yok' dedim. Yalvarmaya başladım. 'Ben kararımı verdim defol git' diye konuştu. Eşim uyuduktan sonra yastığın altında çocuklarıma oynamaları için yaptığım çekici çıkarıp kafasına bir defa vurdum. Burnundan ve kulağından kan geliyordu. Banyoya götürdüm. Orada hırıldıyordu. Ne yapacağımı şaşırdım. Aklım başımda değildi. Öldüğünü anlayınca yarım saat kadar ne yapacağımı düşündüm. Depodaki testere aklıma geldi ve testereyle parçalamaya karar verdim ve cesedi parçaladım. 4 çuvala katıp el arabasıyla Bağlar Mahallesi'ndeki araziye götürüp, gömdüm. Böyle bir şey olsun istemiyordum. Eşimi çok seviyordum. Bunların yaşanmasını istemezdim. Bu yaşıma kadar kimseye zarar vermedim. Çok pişmanım." diye konuştu.

Duruşmanın ertelendiği belirtildi.