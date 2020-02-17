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Karla kaplı yolda hastayı sedyeyle taşıdılar

Rize'nin Pazar ilçesinde rahatsızlanan Hüseyin Özbağdaşlı, sağlık ekipleri ve köylülerin yardımı ile 4 saatin sonunda hastaneye kaldırıldı.

DHA | 17.02.2020 - 10:48..
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Rize'nin Pazar ilçesinde, alzheimer hastası Hüseyin Özbağdaşlı, ambulansın ulaşamadığı karla kaplı yolda 500 metre sedye ile taşındı.

4 SAATİN SONUNDA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Ekiplerle beraber köy muhtarı Yener Kadıoğlu, hastayı sedyeye alarak karla kaplı yolda büyük mücadeleler vererek, 4 saatin sonunda hastaneye ulaştırılabildi.

Karla kaplı yolda hastayı sedyeyle taşıdılar

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Muhtar Yener Kadıoğlu, yolun karla kaplı olmasından dolayı hastayı indirirken büyük zorluklar çektiklerini belirterek, "Karla kaplı yolun temizlenmesi için Özel İdare ekipleri gerekli mücadeleyi verdi. Hasta ihbarının yapıldığı eve ancak 500 metre yaklaşabildik. Daha fazla beklememek içinde ekiplerle beraber bizler de sedyeye koyduğumuz köylümüzü karla kaplı yolda sedyeyle taşıyarak ambulansa ulaştırdık. Hüseyin Özbağdaşlı şimdi hastanede tedavi altında. Durumu gayet iyi.” dedi.

Karla kaplı yolda hastayı sedyeyle taşıdılar

Karla kaplı yolda hastayı sedyeyle taşıdılar

Karla kaplı yolda hastayı sedyeyle taşıdılar

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