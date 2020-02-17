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1 PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis ve Şanlıurfa'daki hudut karakollarımıza teslim oldu."

2 Karla kaplı yolda hastayı sedyeyle taşıdılar Rize'nin Pazar ilçesinde rahatsızlanan Hüseyin Özbağdaşlı, sağlık ekipleri ve köylülerin yardımı ile 4 saat saatin sonunda hastaneye kaldırıldı.

3 Bülent Ersoy: Sevgililer Günü'nde yorgana sarıldım Bülent Ersoy, bu sene de Sevgililer Günü'nde yalnız olduğunu söyledi.

4 Derbi öncesi sakatların son durumu F.Bahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigues ve Emre Belözoğlu ile cezalı Gustavo, derbide forma giyemeyecek. Konuk ekip G.Saray'da ise Lemina sıkıntısı yaşanıyor.

5 7 aylık bebek donarak öldü Suriye rejiminin İdlib’in güneyine saldırıları nedeniyle Türkiye sınırının sıfır noktasındaki Atme Kampı’na yerleşen Rahin Ailesi'nin 7 aylık bebeği Abdulvahip, soğuktan donarak hayatını kaybetti.

6 Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti.